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Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C

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Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 2
Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 3
Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 4
Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
337
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 2
  • Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 3
  • Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 4
  • Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
9 629 руб.  11 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204319
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручной душ, держатель для душа, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
337
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х10
Вес, кг.
2.15

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C

Смеситель для ванны с универсальный с плоским поворотным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Point LM0351C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручной душ, держатель для душа, инструкция, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
337
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
каскадная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны с универсальный с плоским поворотным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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