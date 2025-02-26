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Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C

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Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C - фото 1
Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
  • Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C - фото 1
  • Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 272 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204316
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Размеры в упаковке, см
33х14х12
Вес, кг.
2.24

Описание товара Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C

Смеситель для ванны с универсальный с плоским поворотным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Nero LM0251C

Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Переключение лейки и излива тугое
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло красиво упаковано. каждая деталь в отдельной коробочке. Сам смеситель тяжелый по весу, сразу чувствуется, что качественные материалы использовались при изготовлении. Все быстро и легко установилось и прекрасно функционирует. Без нареканий. Советую к покупке. Качество проверенное. До этого тоже был смеситель Лемарк. Прослужил долго. Много лет. не как Китай, которые каждый год менять надо.



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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для ванны
Описание
Смеситель для ванны с универсальный с плоским поворотным изливом. Элегантная модель выполнена из прочных, долговечных материалов. Будет работать и дарить вам чувство неповторимого комфорта и уюта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Переключение лейки и излива тугое
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло красиво упаковано. каждая деталь в отдельной коробочке. Сам смеситель тяжелый по весу, сразу чувствуется, что качественные материалы использовались при изготовлении. Все быстро и легко установилось и прекрасно функционирует. Без нареканий. Советую к покупке. Качество проверенное. До этого тоже был смеситель Лемарк. Прослужил долго. Много лет. не как Китай, которые каждый год менять надо.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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