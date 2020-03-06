Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204113
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х8х8
Вес, г.
236
Описание товара Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000
Ручной душ Crometta 85 имеет защиту от загрязнений QuickClean: сопла изготовлены из эластичного материала, достаточно провести по ним рукой, чтобы удалить известковые отложения.
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Ручной душ Crometta 85 имеет защиту от загрязнений QuickClean: сопла изготовлены из эластичного материала, достаточно провести по ним рукой, чтобы удалить известковые отложения.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Большой срок службы.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отработала лейка верой и правдой 13 лет. Без нареканий, без потери внешнего вида. Вышла из строя как-то в один миг: включил душ, а вода полилась со всех щелей, кроме тех, через которые надо.
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Отзывы о товаре Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000
Достоинства:
Большой срок службы.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отработала лейка верой и правдой 13 лет. Без нареканий, без потери внешнего вида. Вышла из строя как-то в один миг: включил душ, а вода полилась со всех щелей, кроме тех, через которые надо.