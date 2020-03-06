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Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000 купить с доставкой в Москве
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Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000

1 Отзывы
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Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204113
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Размеры в упаковке, см
27х8х8
Вес, г.
236

Описание товара Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000

Ручной душ Crometta 85 имеет защиту от загрязнений QuickClean: сопла изготовлены из эластичного материала, достаточно провести по ним рукой, чтобы удалить известковые отложения.

Отзывы о товаре Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000

Источник: Яндекс Маркет
06.03.2020
Максим Г.

Достоинства:
Большой срок службы.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отработала лейка верой и правдой 13 лет. Без нареканий, без потери внешнего вида. Вышла из строя как-то в один миг: включил душ, а вода полилась со всех щелей, кроме тех, через которые надо.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка
Описание
Ручной душ Crometta 85 имеет защиту от загрязнений QuickClean: сопла изготовлены из эластичного материала, достаточно провести по ним рукой, чтобы удалить известковые отложения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2020
Максим Г.

Достоинства:
Большой срок службы.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отработала лейка верой и правдой 13 лет. Без нареканий, без потери внешнего вида. Вышла из строя как-то в один миг: включил душ, а вода полилась со всех щелей, кроме тех, через которые надо.


Ручной душ Hansgrohe Crometta 85 28585000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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