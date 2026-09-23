Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
белый, хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
95 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736357
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
белый, хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
95 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.15х0.07
Вес, кг.
1.2
Описание товара Душевой гарнитур Hansgrohe Crometta 26538400
• Тип струи: Rain, IntenseRain • переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска • размер душевого диска: 100 мм • со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга • угол наклона может изменяться до 45° • полностью хромированный держатель душа • максимальный расход воды (при 3 бар): 9 л/мин • ширина штанги 22 мм • хромированные настенные крепления из пластика
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
белый, хром
Душевая штанга (стойка)
да
Высота душевой штанги
95 см
Кол-во режимов ручного душа
2
Длина душевого шланга
160
Страна производитель
Китай
• Тип струи: Rain, IntenseRain • переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска • размер душевого диска: 100 мм • со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга • угол наклона может изменяться до 45° • полностью хромированный держатель душа • максимальный расход воды (при 3 бар): 9 л/мин • ширина штанги 22 мм • хромированные настенные крепления из пластика
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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