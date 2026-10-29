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Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая

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Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белый - фото 1
Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белый - фото 1
  • Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая
4 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
46х35х26
Вес, кг.
15

Описание товара Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая

Данная модель это идеальное сочетание классического механического управления и самых необходимых функций. Режим деликатной разморозки обеспечивает дополнительное удобство в работе с печью, а звуковой сигнал помогает контролировать процесс приготовления блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Данная модель это идеальное сочетание классического механического управления и самых необходимых функций. Режим деликатной разморозки обеспечивает дополнительное удобство в работе с печью, а звуковой сигнал помогает контролировать процесс приготовления блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая - этот товар вы можете купить по цене 4520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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