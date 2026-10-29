Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб.
В наличии
Код товара: 221684
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 410 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х26
Вес, кг.
11.6
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная
Модель 20MWS-706M/B компактна и проста в своем техническом исполнении, при этом удобна, надежна и обладает всеми необходимыми параметрами. В освещаемой камере объемом 20 литров можно не только разогреть и приготовить еду, но и выполнить деликатную разморозку продуктов. Мощность микроволн составляет 700 Вт, но этот параметр можно отрегулировать, выставив один из шести уровней. Таймер рассчитан на 30 минут.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Модель 20MWS-706M/B компактна и проста в своем техническом исполнении, при этом удобна, надежна и обладает всеми необходимыми параметрами. В освещаемой камере объемом 20 литров можно не только разогреть и приготовить еду, но и выполнить деликатную разморозку продуктов. Мощность микроволн составляет 700 Вт, но этот параметр можно отрегулировать, выставив один из шести уровней. Таймер рассчитан на 30 минут.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная - этот товар вы можете купить по цене 5410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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