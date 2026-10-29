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Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 221684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная
5 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х26
Вес, кг.
11.6

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная

Модель 20MWS-706M/B компактна и проста в своем техническом исполнении, при этом удобна, надежна и обладает всеми необходимыми параметрами. В освещаемой камере объемом 20 литров можно не только разогреть и приготовить еду, но и выполнить деликатную разморозку продуктов. Мощность микроволн составляет 700 Вт, но этот параметр можно отрегулировать, выставив один из шести уровней. Таймер рассчитан на 30 минут.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
черный
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Описание
Модель 20MWS-706M/B компактна и проста в своем техническом исполнении, при этом удобна, надежна и обладает всеми необходимыми параметрами. В освещаемой камере объемом 20 литров можно не только разогреть и приготовить еду, но и выполнить деликатную разморозку продуктов. Мощность микроволн составляет 700 Вт, но этот параметр можно отрегулировать, выставив один из шести уровней. Таймер рассчитан на 30 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-706M/B 20л. 700Вт черная - этот товар вы можете купить по цене 5410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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