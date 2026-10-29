Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
В наличии
Код товара: 584495
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 040 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х26
Вес, кг.
10.3
Описание товара Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W
Микроволновая печь-соло BBK 17MWS-785S/W оснащена электронным управлением и LED-дисплеем. Программы разморозки и автоматического приготовления позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии. Функция блокировки панели управления убережет от неправильной эксплуатации печи.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Микроволновая печь-соло BBK 17MWS-785S/W оснащена электронным управлением и LED-дисплеем. Программы разморозки и автоматического приготовления позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии. Функция блокировки панели управления убережет от неправильной эксплуатации печи.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая печь BBK 17MWS-785S/W - стоимость товара 5040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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