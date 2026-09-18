Набор инструментов Makita D-31778
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 202403
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х6
Вес, кг.
3.1
Описание товара Набор инструментов Makita D-31778
Нож (8 лезвий): 1 шт. Зенкер: 1 шт. Отвертка ручная:1 шт. Биты для отвертки: 24 шт. Магнитный держатель: 1 шт. Сверла для дерева: 7 шт. Сверла для бетона: 7 шт. Сверла для металла (HSS-TIN): 14 шт. Рулетка: 1 шт. Измеритель диаметра: 1 шт. Торцовые насадки: 4 шт. Плоские резцовые сверла: 3 шт. Насадки со шлицем: 26 шт. Насадки для винтов и шурупов: 8 шт. Ограничители глубины для бит: 4 шт. Шестигранный ключ: 1 шт. Уровень: 1 шт. Держатель для насадок с зажимным патроном: 1 шт. Размер (ДхШхВ): 380 х 380 х 60 мм.
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Нож (8 лезвий): 1 шт. Зенкер: 1 шт. Отвертка ручная:1 шт. Биты для отвертки: 24 шт. Магнитный держатель: 1 шт. Сверла для дерева: 7 шт. Сверла для бетона: 7 шт. Сверла для металла (HSS-TIN): 14 шт. Рулетка: 1 шт. Измеритель диаметра: 1 шт. Торцовые насадки: 4 шт. Плоские резцовые сверла: 3 шт. Насадки со шлицем: 26 шт. Насадки для винтов и шурупов: 8 шт. Ограничители глубины для бит: 4 шт. Шестигранный ключ: 1 шт. Уровень: 1 шт. Держатель для насадок с зажимным патроном: 1 шт. Размер (ДхШхВ): 380 х 380 х 60 мм.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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