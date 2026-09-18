Бумага Lomond 1103105 10x15/260г/м2/500л./ярко-белый высокоглянцевое для струйной печати
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197904
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Количество листов в пачке
500
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
высокоглянцевая
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х14
Вес, кг.
1.04
Описание товара Бумага Lomond 1103105 10x15/260г/м2/500л./ярко-белый высокоглянцевое для струйной печати
Микропористое покрытие обеспечивает столь же высокое качество печати, как и традиционная фотография. Себестоимость отпечатков на бумаге Lomond Premium Photo c использованием картриджей Lomond – ниже, чем стоимость отпечатков, получаемых по традиционной технологии с использованием химических реактивов. Благодаря полиэстеровому покрытию бумажной основы бумага Lomond Premium Photo совершенно не подвержена короблению после прохода через принтер даже при самой интенсивной «заливке» чернилами.
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Бренд
Тип товара
Бумага
Белизна по CIE
1.46
Количество листов в пачке
500
Наличие покрытия
Да
Плотность
0
Производитель
Германия, Россия
Технология печати
струйная
Тип поверхности
высокоглянцевая
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Микропористое покрытие обеспечивает столь же высокое качество печати, как и традиционная фотография. Себестоимость отпечатков на бумаге Lomond Premium Photo c использованием картриджей Lomond – ниже, чем стоимость отпечатков, получаемых по традиционной технологии с использованием химических реактивов. Благодаря полиэстеровому покрытию бумажной основы бумага Lomond Premium Photo совершенно не подвержена короблению после прохода через принтер даже при самой интенсивной «заливке» чернилами.
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Бумага Lomond 1103105 10x15/260г/м2/500л./ярко-белый высокоглянцевое для струйной печати - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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