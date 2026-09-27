Ost, Climax (3299039808924) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
CLIMAX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 192155
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[3299039808924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
CLIMAX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cerrone - Supernature (Instrumental Climax Edit), Patrick Hernandez - Born To Be Alive (Instrumental New Version), MARRS - Pump Up The Volume (USA Radio Edit), Dopplereffekt - Superior Race, Chris Carter - Solidit (Climax Edit), Dopplereffekt - Technic 1200, Kiddy Smile - Dickmatized, Neon - Voices, Suburban Knights - The Worlds, Gary Numan - Trois Gymnopedies (First Movement), Thomas Bangalter - Sangria, Wildplanet - Electron, Soft Cell - Tainted Love/Where Did Our Love Go (Extended), Thomas Ba
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ost, Climax (3299039808924) виниловая пластинка
"Climax" - саундтрек к французскому фильму 2018 года режиссера Гаспара Ноэ "Экстаз" (Climax) на двойном виниле. Саундтрек фильма - в основном, электронная и техно-компиляция, в том числе треки Гэри Ньюмана, Aphex Twin, Kiddy Smile, Dopplereffekt и Джорджо Мородера. В нем также есть два эксклюзивных трека от Тома Бангальте из Daft Punk, "Sangria" и "What to Do?", а кавер на хит Rolling Stones "Angie" исполненный Тибо Барбийоном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[3299039808924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
CLIMAX
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Cerrone - Supernature (Instrumental Climax Edit), Patrick Hernandez - Born To Be Alive (Instrumental New Version), MARRS - Pump Up The Volume (USA Radio Edit), Dopplereffekt - Superior Race, Chris Carter - Solidit (Climax Edit), Dopplereffekt - Technic 1200, Kiddy Smile - Dickmatized, Neon - Voices, Suburban Knights - The Worlds, Gary Numan - Trois Gymnopedies (First Movement), Thomas Bangalter - Sangria, Wildplanet - Electron, Soft Cell - Tainted Love/Where Did Our Love Go (Extended), Thomas Ba
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"Climax" - саундтрек к французскому фильму 2018 года режиссера Гаспара Ноэ "Экстаз" (Climax) на двойном виниле. Саундтрек фильма - в основном, электронная и техно-компиляция, в том числе треки Гэри Ньюмана, Aphex Twin, Kiddy Smile, Dopplereffekt и Джорджо Мородера. В нем также есть два эксклюзивных трека от Тома Бангальте из Daft Punk, "Sangria" и "What to Do?", а кавер на хит Rolling Stones "Angie" исполненный Тибо Барбийоном.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Ost, Climax (3299039808924) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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