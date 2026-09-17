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Набор микропрепаратов Levenhuk N10 NG купить с доставкой в Москве
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Набор микропрепаратов Levenhuk N10 NG

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Набор микропрепаратов Levenhuk N10 NG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор микропрепаратов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189126
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты и чистые стекла можно использовать совместно с микроскопом любой модели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
160

Описание товара Набор микропрепаратов Levenhuk N10 NG

Все микропрепараты, входящие в набор, уже подготовлены для работы. Кроме того дополнительно включены чистые предметные и покровные стекла, которые можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов.

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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Набор микропрепаратов
Особенности
готовые микропрепараты и чистые стекла можно использовать совместно с микроскопом любой модели
Страна производитель
Китай
Описание
Все микропрепараты, входящие в набор, уже подготовлены для работы. Кроме того дополнительно включены чистые предметные и покровные стекла, которые можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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