Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black
Наушники Panasonic - идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти проводные наушники в стильном черном цвете сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет с легкостью совершать звонки или участвовать в видеоконференциях. Конструкция вкладышей обеспечивает комфортное ношение и надежную фиксацию в ушах, а длина кабеля 1,2 метра предоставляет достаточную свободу движений. Сопротивление в 26? гарантирует высокую производительность и отличное звучание, делая прослушивание музыки истинным удовольствием. Разъём 3.5 mm позволяет использовать наушники с большинством современных устройств, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Эти наушники от Panasonic станут надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая всегда чёткое и насыщенное звуковое сопровождение.
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