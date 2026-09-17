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Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black

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Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black - фото 1
Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 188191
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
26?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х5х3
Вес, г.
56

Описание товара Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black

Наушники Panasonic - идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти проводные наушники в стильном черном цвете сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет с легкостью совершать звонки или участвовать в видеоконференциях. Конструкция вкладышей обеспечивает комфортное ношение и надежную фиксацию в ушах, а длина кабеля 1,2 метра предоставляет достаточную свободу движений. Сопротивление в 26? гарантирует высокую производительность и отличное звучание, делая прослушивание музыки истинным удовольствием. Разъём 3.5 mm позволяет использовать наушники с большинством современных устройств, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Эти наушники от Panasonic станут надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая всегда чёткое и насыщенное звуковое сопровождение.

Отзывы о товаре Наушники Panasonic RP-TCM55GC-K Black




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
26?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Panasonic - идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. Эти проводные наушники в стильном черном цвете сочетают в себе современный дизайн и передовые технологии. Они оснащены встроенным микрофоном, что позволяет с легкостью совершать звонки или участвовать в видеоконференциях. Конструкция вкладышей обеспечивает комфортное ношение и надежную фиксацию в ушах, а длина кабеля 1,2 метра предоставляет достаточную свободу движений. Сопротивление в 26? гарантирует высокую производительность и отличное звучание, делая прослушивание музыки истинным удовольствием. Разъём 3.5 mm позволяет использовать наушники с большинством современных устройств, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Эти наушники от Panasonic станут надежным спутником в повседневной жизни, обеспечивая всегда чёткое и насыщенное звуковое сопровождение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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