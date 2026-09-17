Чайник электрический Kitfort КТ-642-4 лиловый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.68
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 186090
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
можно использовать в домах со старой проводкой
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от поражения электрическим током
Основной цвет
лиловый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.68
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х18
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-642-4 лиловый
Электрический чайник Kitfort КТ-642 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали, а крышка и подставка - из пластика. Мерная шкала нанесена на корпус под рукой. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
можно использовать в домах со старой проводкой
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от поражения электрическим током
Основной цвет
лиловый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Развернуть
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.68
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-642 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из нержавеющей стали, а крышка и подставка - из пластика. Мерная шкала нанесена на корпус под рукой. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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