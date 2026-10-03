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Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500 купить с доставкой в Москве
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Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500

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Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 260 руб. 
Начислим 421 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 182169
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500
26 260 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х13
Вес, кг.
3.75

Описание товара Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500

Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick + патрон 600663500 работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. В данной модели предусмотрены такие полезные функции, как встроенная электроника, обеспечивающая регулировку скорости вращения для материалов различной плотности, мгновенная смена рабочих насадок, надежная расцепная муфта.



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Отзывы о товаре Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Перфораторы
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick + патрон 600663500 работает в трех режимах: сверление с ударом и без, долбление. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. В данной модели предусмотрены такие полезные функции, как встроенная электроника, обеспечивающая регулировку скорости вращения для материалов различной плотности, мгновенная смена рабочих насадок, надежная расцепная муфта.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Перфоратор Metabo KHE 2660 Quick 600663500 - по цене 26260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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