Перфоратор KH 28 Super XE 4935428190 AEG
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659810
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Макс. энергия удара
2.8
Потребляемая мощность
1010
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х15
Вес, кг.
5.85
Описание товара Перфоратор KH 28 Super XE 4935428190 AEG
Перфоратор AEG KH 28 Super XE – надежный рассчитанный на использование на профессиональном уровне инструмент. Эта модель превосходно справляется с решением задач по долблению, бурению и сверлению, что позволяет эффективно применять ее в различных ситуациях. Мощность двигателя у предлагаемой техники составляет 1010 Вт. Диаметр выполняемых отверстий для дерева у нее имеет величину 30 мм, для бетона 28 мм, для стали 13 мм. Количество оборотов и ударов за минуту при эксплуатации рассматриваемого агрегата можно регулировать исходя из производимых работ. Тип патрона у него sds-plus.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
50
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
50
Развернуть
Макс. энергия удара
2.8
Потребляемая мощность
1010
Страна производитель
Китай
Перфоратор AEG KH 28 Super XE – надежный рассчитанный на использование на профессиональном уровне инструмент. Эта модель превосходно справляется с решением задач по долблению, бурению и сверлению, что позволяет эффективно применять ее в различных ситуациях. Мощность двигателя у предлагаемой техники составляет 1010 Вт. Диаметр выполняемых отверстий для дерева у нее имеет величину 30 мм, для бетона 28 мм, для стали 13 мм. Количество оборотов и ударов за минуту при эксплуатации рассматриваемого агрегата можно регулировать исходя из производимых работ. Тип патрона у него sds-plus.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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