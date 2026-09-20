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Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG купить с доставкой в Москве
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Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG

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Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 1
Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 2
Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 3
Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 4
Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 5
Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 6
Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 7
Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 1
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 2
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 3
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 4
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 5
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 6
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 7
  • Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665663
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
2.5
Потребляемая мощность
600
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х11
Вес, кг.
3.57

Описание товара Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG

Перфоратор AEG BBH18BL2-0 18В 4935480697 подходит для сверления отверстий в бетоне, дереве и стали. Имеет 3 режима: сверление, сверление с ударом, долбление + предустановка долота.



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Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор 18В BBH18BL2-0 4935480697 AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
2.5
Потребляемая мощность
600
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Перфоратор AEG BBH18BL2-0 18В 4935480697 подходит для сверления отверстий в бетоне, дереве и стали. Имеет 3 режима: сверление, сверление с ударом, долбление + предустановка долота.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
Самовывоз
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Отзывы


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