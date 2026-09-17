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Картридж Cactus CS-C718Y для Canon LaserBase MF8330i-Sensys/ MF8330cdni-Sensys/ MF8350i, желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-C718Y для Canon LaserBase MF8330i-Sensys/ MF8330cdni-Sensys/ MF8350i, желтый

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Картридж Cactus CS-C718Y для Canon LaserBase MF8330i-Sensys/ MF8330cdni-Sensys/ MF8350i, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 7200 , 7200cdn , 7210 , 7210Cdn , 7660 , 7660Cdn , 7680 , 7680Cx , MF 720C Series , 724Cdw , 728Cdw , 729Cx , 8330 , 8330cdn , 8340 , 8340Cdn , 8350 , 8350cdn , 8360 , 8360Cdn , 8380 , 8380Cdw , 8540 , 8540Cdn , 8550C , 8550CDN , 8580Cdw , 8580C
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181173
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 7200 , 7200cdn , 7210 , 7210Cdn , 7660 , 7660Cdn , 7680 , 7680Cx , MF 720C Series , 724Cdw , 728Cdw , 729Cx , 8330 , 8330cdn , 8340 , 8340Cdn , 8350 , 8350cdn , 8360 , 8360Cdn , 8380 , 8380Cdw , 8540 , 8540Cdn , 8550C , 8550CDN , 8580Cdw , 8580C
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Картридж Cactus CS-C718Y для Canon LaserBase MF8330i-Sensys/ MF8330cdni-Sensys/ MF8350i, желтый

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-C718Y предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C718Y для Canon LaserBase MF8330i-Sensys/ MF8330cdni-Sensys/ MF8350i, желтый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 7200 , 7200cdn , 7210 , 7210Cdn , 7660 , 7660Cdn , 7680 , 7680Cx , MF 720C Series , 724Cdw , 728Cdw , 729Cx , 8330 , 8330cdn , 8340 , 8340Cdn , 8350 , 8350cdn , 8360 , 8360Cdn , 8380 , 8380Cdw , 8540 , 8540Cdn , 8550C , 8550CDN , 8580Cdw , 8580C
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-C718Y предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C718Y для Canon LaserBase MF8330i-Sensys/ MF8330cdni-Sensys/ MF8350i, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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