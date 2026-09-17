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Michael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Jackson, Michael, Off The Wall
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165713
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластинка

Track List

A1Don't Stop 'Til You Get Enough6:02
A2Rock With You3:38
A3Working Day And Night5:12
A4Get On The Floor4:44
B1Off The Wall4:04
B2Girlfriend3:04
B3She's Out Of My Life3:36
B4I Can't Help It4:27
B5It's The Falling In Love3:46
B6Burn This Disco Out3:38

Отзывы о товаре Michael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Don't Stop 'Til You Get Enough6:02
A2Rock With You3:38
A3Working Day And Night5:12
A4Get On The Floor4:44
B1Off The Wall4:04
B2Girlfriend3:04
B3She's Out Of My Life3:36
B4I Can't Help It4:27
B5It's The Falling In Love3:46
B6Burn This Disco Out3:38
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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