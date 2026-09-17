Michael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165713
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Don't Stop 'Til You Get Enough
|6:02
|A2
|Rock With You
|3:38
|A3
|Working Day And Night
|5:12
|A4
|Get On The Floor
|4:44
|B1
|Off The Wall
|4:04
|B2
|Girlfriend
|3:04
|B3
|She's Out Of My Life
|3:36
|B4
|I Can't Help It
|4:27
|B5
|It's The Falling In Love
|3:46
|B6
|Burn This Disco Out
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Don't Stop 'Til You Get Enough
|6:02
|A2
|Rock With You
|3:38
|A3
|Working Day And Night
|5:12
|A4
|Get On The Floor
|4:44
|B1
|Off The Wall
|4:04
|B2
|Girlfriend
|3:04
|B3
|She's Out Of My Life
|3:36
|B4
|I Can't Help It
|4:27
|B5
|It's The Falling In Love
|3:46
|B6
|Burn This Disco Out
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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