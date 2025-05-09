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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue

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Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 1
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 2
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 3
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1200
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 162937
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Габариты
50.6x115.5x19.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х6
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue

Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue

Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон вроде не плохой но он мини, а мне нужно обычный.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает,заряд держит долго! Выдержал стирку в стиральной машинеговлрю, детям:вынимаем всё из карманов перед тем,как бросить вещи в машинку..в итоге,муж вскрыл телефон,протер контакты спиртом и телефон ожил)на прием и звонок работает, слышно хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
простой и надёжный!!! то что надо для 1 класса!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, покупали ребенку 8 лет, для школы.Звук звонка громкий, динамик большой.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! толстый и красивый!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Земфира

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, раньше его брал. Очень удобно лежит на ладони. Связь нормальная.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший телефон для ребёнка начальной школы! Ронял, мочил и т.д Не убиваемый!
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2024
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
Маме понравился, но отметила что он маленький
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Дамира Р.

Достоинства:


Комментарий:
Технически норм. Большего и не ожидала. А вот пластик можно было бы и крепкий поставить. Порой ловишь себя на мысли когда берешь в руки, не раздавить бы случайно.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Василий Я.

Достоинства:


Комментарий:
взяли маме на подарок пока не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Лейла Б.

Достоинства:


Комментарий:
думала телефон буднт противоударный
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2023
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
доставка за один день, респект
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2023
Камола Х.

Достоинства:


Комментарий:
батарея долго держится 2 4 деня иногда
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2022
Ершова Т.

Достоинства:


Комментарий:
чуть позже напишу комментарий
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2022
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
для сына 12 лет чтобы был на связи! очень миниатюрный
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон для младшего школьника



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Габариты
50.6x115.5x19.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон вроде не плохой но он мини, а мне нужно обычный.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Валерия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает,заряд держит долго! Выдержал стирку в стиральной машинеговлрю, детям:вынимаем всё из карманов перед тем,как бросить вещи в машинку..в итоге,муж вскрыл телефон,протер контакты спиртом и телефон ожил)на прием и звонок работает, слышно хорошо)
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
простой и надёжный!!! то что надо для 1 класса!!!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, покупали ребенку 8 лет, для школы.Звук звонка громкий, динамик большой.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! толстый и красивый!
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Земфира

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, раньше его брал. Очень удобно лежит на ладони. Связь нормальная.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Лучший телефон для ребёнка начальной школы! Ронял, мочил и т.д Не убиваемый!
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2024
Дарья З.

Достоинства:


Комментарий:
Маме понравился, но отметила что он маленький
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2024
Дамира Р.

Достоинства:


Комментарий:
Технически норм. Большего и не ожидала. А вот пластик можно было бы и крепкий поставить. Порой ловишь себя на мысли когда берешь в руки, не раздавить бы случайно.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2023
Василий Я.

Достоинства:


Комментарий:
взяли маме на подарок пока не пробовали
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Лейла Б.

Достоинства:


Комментарий:
думала телефон буднт противоударный
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2023
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
доставка за один день, респект
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2023
Камола Х.

Достоинства:


Комментарий:
батарея долго держится 2 4 деня иногда
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2022
Ершова Т.

Достоинства:


Комментарий:
чуть позже напишу комментарий
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2022
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
для сына 12 лет чтобы был на связи! очень миниатюрный
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2022
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон для младшего школьника


Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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