Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Емкость аккумулятора
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 162937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Габариты
50.6x115.5x19.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х6
Вес, г.
200
Описание товара Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
16
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1200
Габариты
50.6x115.5x19.3 мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором, С большим экраном
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами
Достоинства:
Комментарий:
Телефон вроде не плохой но он мини, а мне нужно обычный.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает,заряд держит долго! Выдержал стирку в стиральной машинеговлрю, детям:вынимаем всё из карманов перед тем,как бросить вещи в машинку..в итоге,муж вскрыл телефон,протер контакты спиртом и телефон ожил)на прием и звонок работает, слышно хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
простой и надёжный!!! то что надо для 1 класса!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, покупали ребенку 8 лет, для школы.Звук звонка громкий, динамик большой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! толстый и красивый!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, раньше его брал. Очень удобно лежит на ладони. Связь нормальная.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший телефон для ребёнка начальной школы! Ронял, мочил и т.д Не убиваемый!
Достоинства:
Комментарий:
Маме понравился, но отметила что он маленький
Достоинства:
Комментарий:
Технически норм. Большего и не ожидала. А вот пластик можно было бы и крепкий поставить. Порой ловишь себя на мысли когда берешь в руки, не раздавить бы случайно.
Достоинства:
Комментарий:
взяли маме на подарок пока не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
думала телефон буднт противоударный
Достоинства:
Комментарий:
доставка за один день, респект
Достоинства:
Комментарий:
батарея долго держится 2 4 деня иногда
Достоинства:
Комментарий:
чуть позже напишу комментарий
Достоинства:
Комментарий:
для сына 12 лет чтобы был на связи! очень миниатюрный
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон для младшего школьника
Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 1842 Tank Mini Dark Blue
Достоинства:
Комментарий:
Телефон вроде не плохой но он мини, а мне нужно обычный.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает,заряд держит долго! Выдержал стирку в стиральной машинеговлрю, детям:вынимаем всё из карманов перед тем,как бросить вещи в машинку..в итоге,муж вскрыл телефон,протер контакты спиртом и телефон ожил)на прием и звонок работает, слышно хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
простой и надёжный!!! то что надо для 1 класса!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, покупали ребенку 8 лет, для школы.Звук звонка громкий, динамик большой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! толстый и красивый!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, раньше его брал. Очень удобно лежит на ладони. Связь нормальная.
Достоинства:
Комментарий:
Лучший телефон для ребёнка начальной школы! Ронял, мочил и т.д Не убиваемый!
Достоинства:
Комментарий:
Маме понравился, но отметила что он маленький
Достоинства:
Комментарий:
Технически норм. Большего и не ожидала. А вот пластик можно было бы и крепкий поставить. Порой ловишь себя на мысли когда берешь в руки, не раздавить бы случайно.
Достоинства:
Комментарий:
взяли маме на подарок пока не пробовали
Достоинства:
Комментарий:
думала телефон буднт противоударный
Достоинства:
Комментарий:
доставка за один день, респект
Достоинства:
Комментарий:
батарея долго держится 2 4 деня иногда
Достоинства:
Комментарий:
чуть позже напишу комментарий
Достоинства:
Комментарий:
для сына 12 лет чтобы был на связи! очень миниатюрный
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон для младшего школьника