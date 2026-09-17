Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004)
Жесткий диск серии SkyHawk Al от Seagate емкостью 8 ТБ спроектирован для круглосуточной записи с сетевых и цифровых видеорегистраторов. Лимит рабочей нагрузки диска втрое выше, чем у обычных дисков для настольных ПК, а улучшенная микропрограмма ImagePerfect поддерживает до 64 HD-камер и минимизирует простои и пропущенные кадры.SkyHawk — это эффективноИнновационная микропрограмма ImagePerfect обеспечивает качественную бесперебойную круглосуточную запись потокового видео в системах видеонаблюдения, гарантируя надежную защиту для вашего бизнеса.Спокойствие и безопасностьБудьте уверены: со SkyHawk Al у вас не пропадет ни одного кадра, в каких бы условиях ни работала ваша система видеонаблюдения. Эти диски выдерживают высокие рабочие нагрузки, отличаются низким энергопотреблением и оснащены датчиками вращательной вибрации, благодаря чему работают дольше и надежнее.Повышенная производительность и продолжительность работыДиски SkyHawk Al отлично подходят для многодисковых систем и при необходимости легко масштабируются. Благодаря оптимизации для RAID-массивов эти накопители обеспечивают длительную работу систем видеонаблюдения на местах. Датчики вращательной вибрации обеспечивают надежную работу в цифровых и сетевых системах видеонаблюдения на 8 дисков и больше. Датчики вращательной вибрации в средах с RAID-массивами обеспечивают производительность накопителя, повышая его устойчивость к вибрации.
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Теги товара: 8 тб
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Теги товара: 8 тб
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