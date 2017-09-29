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Run-DMC - Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Run-DMC - Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка

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Run-DMC, Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка - фото 1
Run-DMC, Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.09.2017
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
TOUGHER THAN LEATHER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Run-DMC, Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка - фото 1
  • Run-DMC, Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152278
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Run-DMC - Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.09.2017
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
TOUGHER THAN LEATHER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Run-DMC - Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка

Track List

A1Run's House
A2Mary, Mary
A3They Call Us Run-D.M.C.
A4Beats To The Rhyme
A5Radio Station
A6Papa Crazy
B1Tougher Than Leather
B2I'm Not Going Out Like That
B3How'd Ya Do It Dee
B4Miss Elaine
B5Soul To Rock And Roll
B6Ragtime

Отзывы о товаре Run-DMC - Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.09.2017
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
TOUGHER THAN LEATHER
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Run's House
A2Mary, Mary
A3They Call Us Run-D.M.C.
A4Beats To The Rhyme
A5Radio Station
A6Papa Crazy
B1Tougher Than Leather
B2I'm Not Going Out Like That
B3How'd Ya Do It Dee
B4Miss Elaine
B5Soul To Rock And Roll
B6Ragtime
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Run-DMC - Tougher Than Leather (0889854382513) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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