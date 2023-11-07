Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 149985
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 400 руб.
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Коллекция NICKELBACK
Коллекция NICKELBACK
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитNickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитNickelback - Silver Side Up (0081227935078) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
265
Описание товара Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Follow You Home
|A2
|Fight For All The Wrong Reasons
|A3
|Photograph
|A4
|Animals
|A5
|Savin' Me
|B1
|Far Away
|B2
|Next Contestant
|B3
|Side Of A Bullet
|B4
|If Everyone Cared
|B5
|Someone That You're With
|B6
|Rockstar
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Follow You Home
|A2
|Fight For All The Wrong Reasons
|A3
|Photograph
|A4
|Animals
|A5
|Savin' Me
|B1
|Far Away
|B2
|Next Contestant
|B3
|Side Of A Bullet
|B4
|If Everyone Cared
|B5
|Someone That You're With
|B6
|Rockstar
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Крутой альбом.
Качество издания тоже на высоте.
Звук хорош.
Недостатки:
нет
Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nickelback, All The Right Reasons (0081227935092) виниловая пластинка
Достоинства:
Крутой альбом.
Качество издания тоже на высоте.
Звук хорош.
Недостатки:
нет