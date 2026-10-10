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Камера заднего вида Incar VDC-003 0.1-0.5Lux купить с доставкой в Москве
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Камера заднего вида Incar VDC-003 0.1-0.5Lux

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Камера заднего вида Incar VDC-003 0.1-0.5Lux
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 540 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149383
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Камера заднего вида Incar VDC-003 0.1-0.5Lux
2 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
INCAR
Тип товара
Камера заднего вида
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
400

Описание товара Камера заднего вида Incar VDC-003 0.1-0.5Lux

Это штатная камера заднего вида для автомобилей. Данная камера поможет вам легко парковаться или управлять машиной, когда вы движетесь задним ходом.

Отзывы о товаре Камера заднего вида Incar VDC-003 0.1-0.5Lux




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
INCAR
Тип товара
Камера заднего вида
Описание
Это штатная камера заднего вида для автомобилей. Данная камера поможет вам легко парковаться или управлять машиной, когда вы движетесь задним ходом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера заднего вида Incar VDC-003 0.1-0.5Lux - стоимость товара 2540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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