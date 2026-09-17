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Видеорегистратор ACV GQ117 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор ACV GQ117

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Видеорегистратор ACV GQ117
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
2 640 руб.  5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 148554
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.1
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х10
Вес, г.
200

Описание товара Видеорегистратор ACV GQ117

Компактный автомобильный видеорегистратор с широкоугольным объективом. Современная матрица позволяет фиксировать максимальное количество деталей дорожной обстановки. Благодаря компактным габаритным размерам, видеорегистратор не занимает много места на лобовом стекле и не мешает обзору.

Отзывы о товаре Видеорегистратор ACV GQ117




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
3.1
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Наличие GPS
нет
Развернуть
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный автомобильный видеорегистратор с широкоугольным объективом. Современная матрица позволяет фиксировать максимальное количество деталей дорожной обстановки. Благодаря компактным габаритным размерам, видеорегистратор не занимает много места на лобовом стекле и не мешает обзору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор ACV GQ117 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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