Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D
Имеет простое интуитивно понятное сенсорное управление и стильный LED-дисплей, а также функцию автоотключения при низком уровне воды. Встроенный ионизатор позволяет восполнить недостаток отрицательно заряженных ионов в воздухе. Фильтр предварительной очистки очищает втягиваемый в прибор воздух от крупной пыли и шерсти домашних животных, продлевая срок службы прибора. Специальный заменяемый фильтр-картридж с ионообменной смолой эффективно смягчает воду, предотвращая образование солевого налета. Плоское устойчивое основание бака позволяет ставить его прямо в раковину, исключая необходимость держать в руках на весу, пока он наполняется водой. Эргономичный прямоугольный корпус со скругленными углами гарантирует безопасность и дополнительную устойчивость. В увлажнител реализована эксклюзивная технология расслабляющего освещения Relax Therapy, которая представлена динамической сменой цветов – зеленого, синего и белого.
Видео:
Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D
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Видео:
Видеообзор на Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3715D
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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