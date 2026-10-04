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Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White

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Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 1
Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 2
Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 3
Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 4
Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 5
Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 340 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661542
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White
15 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smartmi
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения, влажности, низкого уровня воды, гигрометр, датчик открытия\закрытия
Фильтры
водяной фильтр
Емкость резервуара для воды
5
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х32
Вес, кг.
6.3

Описание товара Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White

Очиститель и увлажнитель воздуха Smartmi — это высокоэффективное устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. С весом всего 5,3 кг, прибор является достаточно легким и удобным для перемещения. Он питается от сети и потребляет всего 10 Вт, что делает его экономичным вариантом для ежедневного использования. Smartmi оснащен емкостью резервуара для воды объемом 5 литров, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой дозаправки. Этот традиционный увлажнитель воздуха эффективно справляется с поддержанием оптимального уровня влажности в помещении, создавая условия, благоприятные для здоровья. Прибор обладает функцией регулировки скорости вентилятора и интенсивности испарения, что позволяет настроить его работу в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Вы сможете выбрать оптимальный режим работы для достижения максимального комфорта в вашем пространстве. Бренд Smartmi славится своим вниманием к деталям и качеству продукции, и данный очиститель воздуха не исключение. Этот надежный и функциональный прибор станет отличным дополнением к современному интерьеру, обеспечивая свежий и чистый воздух для вас и ваших близких.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White




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Характеристики
Бренд
Smartmi
Тип товара
Очиститель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Индикация
включения, влажности, низкого уровня воды, гигрометр, датчик открытия\закрытия
Фильтры
водяной фильтр
Емкость резервуара для воды
5
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
10
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель и увлажнитель воздуха Smartmi — это высокоэффективное устройство, предназначенное для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. С весом всего 5,3 кг, прибор является достаточно легким и удобным для перемещения. Он питается от сети и потребляет всего 10 Вт, что делает его экономичным вариантом для ежедневного использования. Smartmi оснащен емкостью резервуара для воды объемом 5 литров, что обеспечивает продолжительное время работы без необходимости частой дозаправки. Этот традиционный увлажнитель воздуха эффективно справляется с поддержанием оптимального уровня влажности в помещении, создавая условия, благоприятные для здоровья. Прибор обладает функцией регулировки скорости вентилятора и интенсивности испарения, что позволяет настроить его работу в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Вы сможете выбрать оптимальный режим работы для достижения максимального комфорта в вашем пространстве. Бренд Smartmi славится своим вниманием к деталям и качеству продукции, и данный очиститель воздуха не исключение. Этот надежный и функциональный прибор станет отличным дополнением к современному интерьеру, обеспечивая свежий и чистый воздух для вас и ваших близких.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Smartmi Evaporative Humidifier 3 (CJXJSQ05ZM) White - стоимость товара 15340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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