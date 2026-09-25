Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс)
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый, коричневый
Обслуживаемая площадь, м?
60
Источник питания
от сети
Продолжительность работы
16.5 ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб.
В наличии
Код товара: 748873
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10 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый, коричневый
Комлектация
Мойка воздуха, документация
Индикация
влажности, замены/очистки деталей, включения, качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
60
Фильтры
HEPA, глубокой очистки, угольный, фотокаталитический
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
300
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
50
Продолжительность работы
16.5 ч
Габаритные размеры
228x560x228 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс)
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 подходит для обслуживания помещения площадью до 60 м?. В приборе реализована естественно-принудительная система испарения влаги. Резервуар объемом 5 л при полном заполнении водой обеспечивает до 16.5 часов непрерывного увлажнения. Предварительный фильтр очищает воздушный поток от пыли. Фильтр HEPA задерживает споры грибов, пыльцу, пылевые клещи. Ультрафиолетовая лампа обеззараживает воду от бактерий, микробов, вирусов. С помощью таймера можно программировать время работы. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 оснащен сенсорной панелью управления и пультом ДУ.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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Бренд
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный
Назначение прибора
увлажнение
Установка
напольная
Цвет
белый, коричневый
Комлектация
Мойка воздуха, документация
Индикация
влажности, замены/очистки деталей, включения, качества воздуха
Обслуживаемая площадь, м?
60
Фильтры
HEPA, глубокой очистки, угольный, фотокаталитический
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
300
Развернуть
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Функция ароматизации
нет
Гигростат
да
Источник питания
от сети
Потребляемая мощность
50
Продолжительность работы
16.5 ч
Габаритные размеры
228x560x228 мм
Страна производитель
Китай
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 подходит для обслуживания помещения площадью до 60 м?. В приборе реализована естественно-принудительная система испарения влаги. Резервуар объемом 5 л при полном заполнении водой обеспечивает до 16.5 часов непрерывного увлажнения. Предварительный фильтр очищает воздушный поток от пыли. Фильтр HEPA задерживает споры грибов, пыльцу, пылевые клещи. Ультрафиолетовая лампа обеззараживает воду от бактерий, микробов, вирусов. С помощью таймера можно программировать время работы. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 оснащен сенсорной панелью управления и пультом ДУ.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Увлажнитель воздуха Ballu AW-500 с функцией очистки (климатический комплекс) - данный товар вы можете купить по цене 10680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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