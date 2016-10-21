Kronos Quartet - Pieces Of Africa (0075597944952) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2016
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
PIECES OF AFRICA
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 138547
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2016
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
PIECES OF AFRICA
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kronos Quartet - Pieces Of Africa (0075597944952) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Dumisani Maraire – Mai Nozipo (Mother Nozipo)
|A2
|Hassan Hakmoun – Saade (I'm Happy)
|A3
|Foday Musa Suso – Tilliboyo (Sunset)
|B1
|Justinian Tamusuza – Ekitundu Ekisooka (First Movement)
|B2
|Hamza El Din – Escalay (Waterwheel)
|C1
|Obo Addy – Wawshishijay (Our Beginning)
|C2
|Dumisani Maraire – Kutambarara (Spreading)
|D1
|Kevin Volans – White Man Sleeps (Original, Unrevised Version)
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.10.2016
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
PIECES OF AFRICA
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|Dumisani Maraire – Mai Nozipo (Mother Nozipo)
|A2
|Hassan Hakmoun – Saade (I'm Happy)
|A3
|Foday Musa Suso – Tilliboyo (Sunset)
|B1
|Justinian Tamusuza – Ekitundu Ekisooka (First Movement)
|B2
|Hamza El Din – Escalay (Waterwheel)
|C1
|Obo Addy – Wawshishijay (Our Beginning)
|C2
|Dumisani Maraire – Kutambarara (Spreading)
|D1
|Kevin Volans – White Man Sleeps (Original, Unrevised Version)
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Kronos Quartet - Pieces Of Africa (0075597944952) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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