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Наушники Sennheiser HD 25 Light купить с доставкой в Москве
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Наушники Sennheiser HD 25 Light

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Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 2
Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 3
Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 4
Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 5
Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 1
  • Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 2
  • Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 3
  • Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 4
  • Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 5
  • Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
10 660 руб.  13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 135282
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х10
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Sennheiser HD 25 Light

Наушники Sennheiser представляют собой идеальное сочетание качества звучания и комфорта. Эти черные накладные наушники, выполненные в элегантном дизайне, обеспечивают полноценное акустическое погружение в музыку или любимые аудиоматериалы. Созданные без микрофона, они полностью ориентированы на чистоту восприятия звука. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет насладиться свободой движений, сохраняя при этом качественное проводное подключение для передачи сигнала без потерь. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и аудиоплееры. Надёжность и изысканность бренда Sennheiser гарантируют не только превосходное качество звука, но и долговечность эксплуатации, позволяя вам снова и снова наслаждаться аудио в высоком качестве.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser HD 25 Light




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sennheiser представляют собой идеальное сочетание качества звучания и комфорта. Эти черные накладные наушники, выполненные в элегантном дизайне, обеспечивают полноценное акустическое погружение в музыку или любимые аудиоматериалы. Созданные без микрофона, они полностью ориентированы на чистоту восприятия звука. Длина кабеля составляет 1,5 метра, что позволяет насладиться свободой движений, сохраняя при этом качественное проводное подключение для передачи сигнала без потерь. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает совместимость с широким спектром устройств, включая смартфоны, планшеты, компьютеры и аудиоплееры. Надёжность и изысканность бренда Sennheiser гарантируют не только превосходное качество звука, но и долговечность эксплуатации, позволяя вам снова и снова наслаждаться аудио в высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser HD 25 Light - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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