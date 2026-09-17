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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL

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Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL - фото 1
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
17 100 руб.  25 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 133242
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
92х43х43
Вес, кг.
23

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL

Накопительный, электрический водонагреватель. Ограничение температуры нагрева, защита от перегрева. Индикация включения. Предохранительный клапан. Ускоренный нагрев. Установка вертикальная/горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax DL




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Накопительный, электрический водонагреватель. Ограничение температуры нагрева, защита от перегрева. Индикация включения. Предохранительный клапан. Ускоренный нагрев. Установка вертикальная/горизонтальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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