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Мясорубка Polaris PMG 2027L купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Polaris PMG 2027L

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Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 5
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 6
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 7
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 8
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 9
Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
180
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
0
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 5
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 6
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 7
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 8
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 9
  • Мясорубка Polaris PMG 2027L - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 120375
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
180
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
0
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1
Насадки
перфорированный диск для фарша,насадка-терка,насадка для шинковки
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
лоток,комплект насадок,толкатель,документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х23
Вес, кг.
5.3

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2027L

Мясорубка POLARIS — это надежный и мощный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Отличаясь стильным дизайном в черно-серебристой цветовой палитре, она прекрасно впишется в любой современный интерьер. Благодаря системе реверса, вы сможете легко очистить мясорубку от застрявших продуктов, что значительно упрощает процесс использования. Мясорубка обладает впечатляющей мощностью при блокировке вала — 2000 Вт, что позволяет ей справляться с самыми сложными задачами измельчения мяса. Номинальная мощность прибора составляет 180 Вт, обеспечивая эффективную и экономичную работу. Максимальная производительность устройства составляет 2 кг в минуту, позволяя быстро обрабатывать большое количество продуктов. Для дополнительной безопасности и долговечности эксплуатации, мясорубка POLARIS оснащена функцией защиты двигателя от перегрузки, что предотвращает его повреждение в случае чрезмерной нагрузки. При весе всего 2,7 кг, она остается компактной и удобной для перемещения и хранения. Полярис — это бренд, которому можно доверять, и данная мясорубка является очередным подтверждением их стремления к качеству и инновациям.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 2027L




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
180
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
0
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1
Развернуть
Насадки
перфорированный диск для фарша,насадка-терка,насадка для шинковки
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
лоток,комплект насадок,толкатель,документация
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка POLARIS — это надежный и мощный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Отличаясь стильным дизайном в черно-серебристой цветовой палитре, она прекрасно впишется в любой современный интерьер. Благодаря системе реверса, вы сможете легко очистить мясорубку от застрявших продуктов, что значительно упрощает процесс использования. Мясорубка обладает впечатляющей мощностью при блокировке вала — 2000 Вт, что позволяет ей справляться с самыми сложными задачами измельчения мяса. Номинальная мощность прибора составляет 180 Вт, обеспечивая эффективную и экономичную работу. Максимальная производительность устройства составляет 2 кг в минуту, позволяя быстро обрабатывать большое количество продуктов. Для дополнительной безопасности и долговечности эксплуатации, мясорубка POLARIS оснащена функцией защиты двигателя от перегрузки, что предотвращает его повреждение в случае чрезмерной нагрузки. При весе всего 2,7 кг, она остается компактной и удобной для перемещения и хранения. Полярис — это бренд, которому можно доверять, и данная мясорубка является очередным подтверждением их стремления к качеству и инновациям.


Теги товара: пластиковые
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Отзывы


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