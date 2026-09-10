Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398515
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Описание товара Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный
Настольный накопитель WD Elements имеет компактный корпус и емкость 12ТБ, что делает его идеальным выбором в качестве удобного внешнего хранилища всех ваших важных фотографий, музыки, видео и других файлов. Когда внутренний жесткий диск заполняется почти до предела, работа компьютера замедляется. Не удаляйте файлы. Освободите пространство на внутреннем жестком диске, переместив файлы на настольный накопитель WD Elements, и ваш компьютер снова станет работать быстро. Полностью готов к работе с ПК под управлением Windows. Просто вставьте кабель в USB-порт, чтобы мгновенно добавить накопитель. Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Прочный корпус этого накопителя не только стильно выглядит, но и надежно защищает диск.
Настольный накопитель WD Elements имеет компактный корпус и емкость 12ТБ, что делает его идеальным выбором в качестве удобного внешнего хранилища всех ваших важных фотографий, музыки, видео и других файлов. Когда внутренний жесткий диск заполняется почти до предела, работа компьютера замедляется. Не удаляйте файлы. Освободите пространство на внутреннем жестком диске, переместив файлы на настольный накопитель WD Elements, и ваш компьютер снова станет работать быстро. Полностью готов к работе с ПК под управлением Windows. Просто вставьте кабель в USB-порт, чтобы мгновенно добавить накопитель. Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Прочный корпус этого накопителя не только стильно выглядит, но и надежно защищает диск.
Внешний HDD Western Digital Original Elements Desktop 12.2Tb (WDBWLG0120HBK-EESN) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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