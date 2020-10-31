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Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт

Артикул: 49477
  • Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт - фото 1
  • Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт - фото 2
Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт - фото 1
Колонки Sven SPS-820 2.1 черный 38Вт - фото 2
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 49477
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг5.6
Длина, см32.3
Ширина, см32.8
Высота, см30
Диапазон воспроизводимых частот50 - 20000 Гц
Тип акустической системы2.1
Суммарная мощность38 Вт
Мощность10 Вт
Материал корпуса колонокдерево
Мощность сабвуфера18 Вт
Мощность фронтальных колонок20 Вт
Материал корпуса сабвуферадерево
Разъем для наушниковнет
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 38 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 50 - 20000 Гц


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