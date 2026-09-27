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Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT купить с доставкой в Москве
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Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT

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Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 1
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 2
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 3
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 4
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 5
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 6
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 7
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 8
Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход, цифровой вход - оптический, цифровой вход - коаксиальный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
88
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 1
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 2
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 3
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 4
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 5
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 6
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 7
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 8
  • Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
22 700 руб.  33 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587603
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход, цифровой вход - оптический, цифровой вход - коаксиальный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
88
Мощность фронтальных колонок
44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х30
Вес, кг.
2

Описание товара Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT

Колонки 2.0 Edifier G5000 с поддержкой Hi-Res Audio станут отличным дополнением для вашего компьютера, ноутбука или другого мультимедийного устройства. Основой данной модели являются высококачественные динамики суммарной мощностью 88 Вт. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот и звуковой схемы формата 2.0 аудиосистема может обеспечить качественное и насыщенное звучание, даря вам комфорт как при прослушивании музыки, так и во время просмотра кино или игр. Колонки 2.0 Edifier G5000 выполнены в закрытом корпусе из высококачественного металла и пластика. Благодаря своим компактным размерам модель может легко размещаться непосредственно на рабочем столе или полке. Кроме того, модель отличается стильным дизайном, главной особенностью которого является наличие RGB-подсветки динамиков. Для подключения аудиосистемы может использоваться целый ряд разъемов – в частности, USB, Jack 3.5 мм, а также оптический и коаксиальный S/PDIF. Кроме того, подключение может производиться при помощи беспроводного протокола Bluetooth 5.0. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Управление громкостью осуществляется при помощи пары кнопок на корпусе или непосредственно с устройства, передающего звук. Колонки поставляются в фирменной упаковке вместе с кабелями.

Отзывы о товаре Колонки Edifier G5000 2.0 черный 88Вт BT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход, цифровой вход - оптический, цифровой вход - коаксиальный
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
88
Мощность фронтальных колонок
44
Страна производитель
Китай
Описание
Колонки 2.0 Edifier G5000 с поддержкой Hi-Res Audio станут отличным дополнением для вашего компьютера, ноутбука или другого мультимедийного устройства. Основой данной модели являются высококачественные динамики суммарной мощностью 88 Вт. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот и звуковой схемы формата 2.0 аудиосистема может обеспечить качественное и насыщенное звучание, даря вам комфорт как при прослушивании музыки, так и во время просмотра кино или игр. Колонки 2.0 Edifier G5000 выполнены в закрытом корпусе из высококачественного металла и пластика. Благодаря своим компактным размерам модель может легко размещаться непосредственно на рабочем столе или полке. Кроме того, модель отличается стильным дизайном, главной особенностью которого является наличие RGB-подсветки динамиков. Для подключения аудиосистемы может использоваться целый ряд разъемов – в частности, USB, Jack 3.5 мм, а также оптический и коаксиальный S/PDIF. Кроме того, подключение может производиться при помощи беспроводного протокола Bluetooth 5.0. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Управление громкостью осуществляется при помощи пары кнопок на корпусе или непосредственно с устройства, передающего звук. Колонки поставляются в фирменной упаковке вместе с кабелями.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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