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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695

Артикул: 231728
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 1
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 2
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 3
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 4
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 5
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 6
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 7
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 8
  • Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 9
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 1
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 2
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 3
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 4
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 5
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 6
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 7
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 8
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - фото 9
4 969 руб. 
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+ 69 КэтКоинов
Артикул: 231728
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг9
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см54
Количество секций в штанге4
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см176
Вес, кг2.05
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 универсальный 4-секционный алюминиевый штатив с выдвижной центральной колонной и механизмом реверсивного складывания ножек — для компактности при транспортировке. Ножки штатива изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 26, 23, 20 и 13 мм), а клипсовые зажимы секций – из прочного ABS пластика. Купить видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 можно операторам, которые работают на выезде и нуждаются в профессиональном устройстве для надежной фиксации камеры и дополнительного оборудования общим весом до 4 кг. Максимальная рабочая высота штатива с выдвинутой центральной колонной — 176 см, минимальная рабочая высота — 59 см. Длина в сложенном виде — 54 см. При реверсивной установке центральной колонны минимальная рабочая высота ограничена лишь габаритами устанавливаемого оборудования. Одна из ног штатива съемная, соединив её с центральной колонной и головкой можно получить монопод высотой от 50 до 142 см, который незаменим в репортажных съёмках.


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Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1695 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4969 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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