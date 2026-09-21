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Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы купить с доставкой в Москве
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Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы

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Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 1
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 2
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 3
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 4
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 5
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 6
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 7
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 8
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 9
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 10
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 11
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 12
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 13
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 14
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 15
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 16
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 17
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 18
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 19
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 20
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 21
Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
63
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148.5
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 1
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 2
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 3
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 4
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 5
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 6
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 7
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 8
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 9
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 10
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 11
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 12
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 13
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 14
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 15
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 16
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 17
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 18
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 19
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 20
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 21
  • Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700706
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
63
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148.5
Длина в сложенном состоянии, см
68.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х16х16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы

Veber TY1500 – штатив для установки оптических приборов с большими габаритами, например, зрительных труб или астробиноклей. Обеспечивает стабильность положения установленного прибора при использовании на природе, гасит вибрации от ветра или неаккуратных прикосновений. Управление - одной рукояткой. С ее помощью производится панорамирование по горизонту и вертикали при поиске объекта наблюдений (или «ведении» движущегося объекта), с ее помощью (поворотом на 30 градусов по часовой стрелке) производится фиксация положения. Максимальная нагрузка на TY1500 составляет 5 кг. Подходит для установки зрительных труб, имеющих отверстие (резьбу) диаметром 1/4 дюйм.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Veber TY1500 для зрительной трубы




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
63
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
148.5
Длина в сложенном состоянии, см
68.5
Страна производитель
Китай
Описание
Veber TY1500 – штатив для установки оптических приборов с большими габаритами, например, зрительных труб или астробиноклей. Обеспечивает стабильность положения установленного прибора при использовании на природе, гасит вибрации от ветра или неаккуратных прикосновений. Управление - одной рукояткой. С ее помощью производится панорамирование по горизонту и вертикали при поиске объекта наблюдений (или «ведении» движущегося объекта), с ее помощью (поворотом на 30 градусов по часовой стрелке) производится фиксация положения. Максимальная нагрузка на TY1500 составляет 5 кг. Подходит для установки зрительных труб, имеющих отверстие (резьбу) диаметром 1/4 дюйм.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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