Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800GS
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Характеристики
Тип товара
Видеоштатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675326
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоштатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
84
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.19х0.18
Вес, кг.
6.1
Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800GS
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800GS стабилизирует положение оборудования при проведении видеосъемки легкими и средними цифровыми DSLR-камерами, видеокамерами или камкордерами. Штатив рассчитан на нагрузку до 5 кг. VT-1800 GS подходит для большинства популярных цифровых видеокамер или фотокамер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и других производителей. Для этого в корпусе камеры используется резьбовое отверстие 1/4 или 3/8.
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Бренд
Тип товара
Видеоштатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
60
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
84
Страна производитель
Китай
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800GS стабилизирует положение оборудования при проведении видеосъемки легкими и средними цифровыми DSLR-камерами, видеокамерами или камкордерами. Штатив рассчитан на нагрузку до 5 кг. VT-1800 GS подходит для большинства популярных цифровых видеокамер или фотокамер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и других производителей. Для этого в корпусе камеры используется резьбовое отверстие 1/4 или 3/8.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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