Штатив Falcon Eyes Travel Line 1200

Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в портретный режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков. Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования. На площадке находится винт 1/4 со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки 43х59 мм. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом.