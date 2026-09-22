Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
138
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722508
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Характеристики
Бренд
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
138
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
900
Описание товара Видеоштатив Falcon Eyes Travel Line VT4
Falcon Eyes Travel Line VT4 — это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,3 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность.
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Бренд
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
пластик, алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
42
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
138
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Travel Line VT4 — это легкий алюминиевый штатив, созданный для видеографов и фотографов, часто снимающих на выезде. Данная модель предлагает удачный баланс характеристик: при весе менее 1 кг и компактных размерах штатив позволяет вести съемку на высоте более 1,3 метров и остается устойчивым. Благодаря продуманной конструкции и удобному чехлу он становится идеальным спутником для travel-съемок и работы в условиях, где важна максимальная мобильность.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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