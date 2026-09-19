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Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO купить с доставкой в Москве
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Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO

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Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 1
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 2
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 3
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 4
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
12.5
Длина в сложенном состоянии, см
15
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 1
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 2
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 3
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 4
  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486590
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
12.5
Длина в сложенном состоянии, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х5
Вес, г.
400

Описание товара Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO

Штатив Falcon Eyes LifePOD mini PRO – это универсальный настольный держатель, который способен разместить полный комплект оборудования фотографа или видеоблогера: небольшую цифровую камеру или смартфон, осветитель, микрофон и т.д. Благодаря своей компактности штатив поместится в небольшой сумке или кармане. Штатив обеспечит готовность к записи видеоблога в любом месте за считанные секунды.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
12.5
Длина в сложенном состоянии, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Falcon Eyes LifePOD mini PRO – это универсальный настольный держатель, который способен разместить полный комплект оборудования фотографа или видеоблогера: небольшую цифровую камеру или смартфон, осветитель, микрофон и т.д. Благодаря своей компактности штатив поместится в небольшой сумке или кармане. Штатив обеспечит готовность к записи видеоблога в любом месте за считанные секунды.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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