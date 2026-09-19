Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
12.5
Длина в сложенном состоянии, см
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486590
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
12.5
Длина в сложенном состоянии, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х5
Вес, г.
400
Описание товара Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO
Штатив Falcon Eyes LifePOD mini PRO – это универсальный настольный держатель, который способен разместить полный комплект оборудования фотографа или видеоблогера: небольшую цифровую камеру или смартфон, осветитель, микрофон и т.д. Благодаря своей компактности штатив поместится в небольшой сумке или кармане. Штатив обеспечит готовность к записи видеоблога в любом месте за считанные секунды.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
алюминий/пластик
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
12.5
Длина в сложенном состоянии, см
15
Страна производитель
Китай
Штатив Falcon Eyes LifePOD mini PRO – это универсальный настольный держатель, который способен разместить полный комплект оборудования фотографа или видеоблогера: небольшую цифровую камеру или смартфон, осветитель, микрофон и т.д. Благодаря своей компактности штатив поместится в небольшой сумке или кармане. Штатив обеспечит готовность к записи видеоблога в любом месте за считанные секунды.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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