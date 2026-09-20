Штатив Falcon Eyes LifePOD StandPRO
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Минимальная рабочая высота, см
35.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140
Длина в сложенном состоянии, см
38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522449
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Минимальная рабочая высота, см
35.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140
Длина в сложенном состоянии, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х9х9
Вес, г.
900
Описание товара Штатив Falcon Eyes LifePOD StandPRO
Штатив LifePOD StandPRO предназначен стабилизации цифровых камер, камеры смартфона или GoPro во время фото и видео съемки, устанавливаемых на соответствующие комплектные держатели. Штатив имеет установочный винт 1/4, на который помимо стандартных держателей можно закрепить дополнительно приобретаемую шаровую миниголовку для регулировки угла наклона оборудования.
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Теги товара: алюминиевые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Минимальная рабочая высота, см
35.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
140
Длина в сложенном состоянии, см
38
Страна производитель
Китай
Штатив LifePOD StandPRO предназначен стабилизации цифровых камер, камеры смартфона или GoPro во время фото и видео съемки, устанавливаемых на соответствующие комплектные держатели. Штатив имеет установочный винт 1/4, на который помимо стандартных держателей можно закрепить дополнительно приобретаемую шаровую миниголовку для регулировки угла наклона оборудования.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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