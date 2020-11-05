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Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600

Артикул: 230820
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600
1 741 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230820
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод напольный
Максимальная нагрузка, кг4
Головка в комплектеесть
Сменная площадкаесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см62
Минимальная рабочая высота, см61
Количество секций в штанге3
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см170
Вес, кг1.34
Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в портретный режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков. Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования. На площадке находится винт 1/4 со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки 43х59 мм. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1741 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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