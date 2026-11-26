Neighbourhood, The, Wiped Out! (0888751519015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
В наличии
Код товара: 99234
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Neighbourhood, The, Wiped Out! (0888751519015) виниловая пластинка
Track List
|A1
|A Moment Of Silence
|A2
|Prey
|A3
|Cry Baby
|B1
|Wiped Out!
|B2
|The Beach
|C1
|Daddy Issues
|C2
|Baby Came Home 2 / Valentines
|C3
|Greetings From Califournia
|D1
|Ferrari
|D2
|Single
|D3
|R.I.P. 2 My Youth
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|A Moment Of Silence
|A2
|Prey
|A3
|Cry Baby
|B1
|Wiped Out!
|B2
|The Beach
|C1
|Daddy Issues
|C2
|Baby Came Home 2 / Valentines
|C3
|Greetings From Califournia
|D1
|Ferrari
|D2
|Single
|D3
|R.I.P. 2 My Youth
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Neighbourhood, The, Wiped Out! (0888751519015) виниловая пластинка – стоимость товара 4650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Neighbourhood, The, Wiped Out! (0888751519015) виниловая пластинка