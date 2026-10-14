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Дрель Sturm! ID2145P купить с доставкой в Москве
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Дрель Sturm! ID2145P

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Дрель Sturm! ID2145P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель безударная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93280
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Дрель Sturm! ID2145P
3 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Дрель безударная
Размеры в упаковке, см
26х25х22
Вес, кг.
1.8

Описание товара Дрель Sturm! ID2145P

питание - от сети, мощность - 450 Вт



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Отзывы о товаре Дрель Sturm! ID2145P




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Дрель безударная
Описание
питание - от сети, мощность - 450 Вт


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С двумя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С быстрой зарядкой, С отпечатком пальца на экране, 120 Гц, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные
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Купить Дрель Sturm! ID2145P - по цене 3090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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