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Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс купить с доставкой в Москве
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Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DAEWOO
Вес, кг.
2.5

Описание товара Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс

Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс



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Отзывы о товаре Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс




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Характеристики
Бренд
DAEWOO
Описание
Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель ударная Daewoo DAD 850 850Вт патрон:быстрозажимной реверс - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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