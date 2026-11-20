Черный Кофе - Белый Ветер (4640001406836) Виниловая Пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Белый ветер
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 755122
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3 230 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406836
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Белый ветер
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Убытие; Не ранен — я убит; Девятый день; Прощай; Причал; Сверхпланрок; Мёртвые души; Чёрт знает что; Растоптанный ногами; Слово; Замок любви; Соло скелета; Белый ветер
Ремастированное издание
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Черный Кофе - Белый Ветер (4640001406836) Виниловая Пластинка
Виниловое издание «Белый ветер» — Чёрный Кофе. В издание вошли следующие композиции: Убытие; Не ранен — я убит; Девятый день; Прощай; Причал; Сверхпланрок; Мёртвые души; Чёрт знает что; Растоптанный ногами; Слово; Замок любви; Соло скелета; Белый ветер.
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Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406836
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Белый ветер
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Убытие; Не ранен — я убит; Девятый день; Прощай; Причал; Сверхпланрок; Мёртвые души; Чёрт знает что; Растоптанный ногами; Слово; Замок любви; Соло скелета; Белый ветер
Ремастированное издание
да
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Виниловое издание «Белый ветер» — Чёрный Кофе. В издание вошли следующие композиции: Убытие; Не ранен — я убит; Девятый день; Прощай; Причал; Сверхпланрок; Мёртвые души; Чёрт знает что; Растоптанный ногами; Слово; Замок любви; Соло скелета; Белый ветер.
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Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Черный Кофе - Белый Ветер (4640001406836) Виниловая Пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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