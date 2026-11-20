Zero People - Все, Что После (4640001406829) Виниловая Пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Всё, что после
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 755115
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3 230 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406829
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Всё, что после
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Душа; Нет тебя; Картины Босха; Квадраты; Тонкий лёд; Сердце; Феникс; Поезд или перрон; Трамвай; Дело; Песня
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Zero People - Все, Что После (4640001406829) Виниловая Пластинка
Виниловое издание «Всё, что после» — Zero People. В издание вошли следующие композиции: Душа; Нет тебя; Картины Босха; Квадраты; Тонкий лёд; Сердце; Феникс; Поезд или перрон; Трамвай; Дело; Песня.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406829
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Zero People
Альбом (сингл)
Всё, что после
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Душа; Нет тебя; Картины Босха; Квадраты; Тонкий лёд; Сердце; Феникс; Поезд или перрон; Трамвай; Дело; Песня
Версия издания
цветной винил
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Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Виниловое издание «Всё, что после» — Zero People. В издание вошли следующие композиции: Душа; Нет тебя; Картины Босха; Квадраты; Тонкий лёд; Сердце; Феникс; Поезд или перрон; Трамвай; Дело; Песня.
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Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Zero People - Все, Что После (4640001406829) Виниловая Пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3230 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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