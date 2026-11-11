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Brian Auger & The Trinity - Definitely What! (4062548040265) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian Auger & The Trinity - Definitely What! (4062548040265)

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Brian Auger &amp; The Trinity - Definitely What! (4062548040265) - фото 2
Brian Auger &amp; The Trinity - Definitely What! (4062548040265) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Auger & The Trinity
Альбом (сингл)
Definitely What!
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Brian Auger &amp; The Trinity - Definitely What! (4062548040265) - фото 1
  • Brian Auger &amp; The Trinity - Definitely What! (4062548040265) - фото 2
  • Brian Auger &amp; The Trinity - Definitely What! (4062548040265) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 
В наличии
Код товара: 755017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brian Auger & The Trinity - Definitely What! (4062548040265)
4 360 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548040265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Auger & The Trinity
Альбом (сингл)
Definitely What!
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Day In The Life, George Bruno Money, Far Horizon, John Brown's Body, Red Beans And Rice, Bumpin' On Sunset, If You Live, Definitely What!
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Brian Auger & The Trinity - Definitely What! (4062548040265)

Записанный в тот уникальный период конца 60-х годов, когда джазовые, блюзовые и рок-музыканты находили общий язык в оживленных подпольных клубах Лондона, альбом Definitely What! 1968 года стал вторым из четырех новаторских альбомов Trinity. Альбом, демонстрирующий открытый подход Брайана Оже и его виртуозное владение органом и фортепиано, представляет собой богатое сочетание джаза, R&B, психоделических элементов и душевных ритмов, дополненное слаженной и динамичной ритм-секцией в лице Дэйва Амброуза (бас) и Клайва Тэкера (ударные). После вышедшего годом ранее альбома Open (1967) с его атмосферой «Лета любви» и смешением мод-R&B, кавер-версий американских соул-хитов, исполненных неподражаемым вокалом Джули Дрисколл, Оже решил выпустить Definitely What! в качестве своего первого сольного альбома и углубился в джазовую музыку, сочетая оригинальные композиции со смелыми каверами. В альбом вошли версии песен Мозе Эллисона «If You Live» и Уэса Монтгомери «Bumpin' On Sunset». «Я получил письмо от жены Уэса, — вспоминает Оже, — в котором говорилось, что это любимая версия Уэса. Можете себе представить, жена Уэса написала мне!» В других местах альбома мы находим впечатляющую переработку песни The Beatles «A Day In The Life» с оркестровыми струнными и энергичной духовой секцией, а также мощную версию «Red Beans & Rice» группы Booker T & The MGs. «George Bruno Money» была посвящена приятелю Оже по выпивке того времени, Зуту Мани, а «John Browns Body» сочетает в себе первоклассный джаз с органом Хаммонда и типично британский сюрреалистический юмор, который был в моде в то время. Заглавный трек идет еще дальше, представляя собой масштабную инструментальную композицию, основанную на экспериментах. Сам Оже специально указывает в своих аннотациях к альбому, что его концепция «лежит на прямой линии между поп-музыкой и джазом и направлена ??на „слияние“ обоих элементов» — «слияние» в то время даже не было признанным музыкальным термином, что еще раз подтверждает статус Оже как новатора.

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Характеристики
Бренд
Strut
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548040265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Auger & The Trinity
Альбом (сингл)
Definitely What!
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Day In The Life, George Bruno Money, Far Horizon, John Brown's Body, Red Beans And Rice, Bumpin' On Sunset, If You Live, Definitely What!
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Записанный в тот уникальный период конца 60-х годов, когда джазовые, блюзовые и рок-музыканты находили общий язык в оживленных подпольных клубах Лондона, альбом Definitely What! 1968 года стал вторым из четырех новаторских альбомов Trinity. Альбом, демонстрирующий открытый подход Брайана Оже и его виртуозное владение органом и фортепиано, представляет собой богатое сочетание джаза, R&B, психоделических элементов и душевных ритмов, дополненное слаженной и динамичной ритм-секцией в лице Дэйва Амброуза (бас) и Клайва Тэкера (ударные). После вышедшего годом ранее альбома Open (1967) с его атмосферой «Лета любви» и смешением мод-R&B, кавер-версий американских соул-хитов, исполненных неподражаемым вокалом Джули Дрисколл, Оже решил выпустить Definitely What! в качестве своего первого сольного альбома и углубился в джазовую музыку, сочетая оригинальные композиции со смелыми каверами. В альбом вошли версии песен Мозе Эллисона «If You Live» и Уэса Монтгомери «Bumpin' On Sunset». «Я получил письмо от жены Уэса, — вспоминает Оже, — в котором говорилось, что это любимая версия Уэса. Можете себе представить, жена Уэса написала мне!» В других местах альбома мы находим впечатляющую переработку песни The Beatles «A Day In The Life» с оркестровыми струнными и энергичной духовой секцией, а также мощную версию «Red Beans & Rice» группы Booker T & The MGs. «George Bruno Money» была посвящена приятелю Оже по выпивке того времени, Зуту Мани, а «John Browns Body» сочетает в себе первоклассный джаз с органом Хаммонда и типично британский сюрреалистический юмор, который был в моде в то время. Заглавный трек идет еще дальше, представляя собой масштабную инструментальную композицию, основанную на экспериментах. Сам Оже специально указывает в своих аннотациях к альбому, что его концепция «лежит на прямой линии между поп-музыкой и джазом и направлена ??на „слияние“ обоих элементов» — «слияние» в то время даже не было признанным музыкальным термином, что еще раз подтверждает статус Оже как новатора.
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Brian Auger & The Trinity - Definitely What! (4062548040265) - стоимость товара 4360 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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