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Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка

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Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка - фото 1
Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка - фото 2
Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Destroyer
Альбом (сингл)
Kaputt
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка - фото 1
  • Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка - фото 2
  • Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720449
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Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605134611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Destroyer
Альбом (сингл)
Kaputt
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Chinatown, Blue Eyes, Savage Night At The Opera, Suicide Demo For Kara Walker, Poor In Love, Kaputt, Downtown, Song For America, Prelude (Estuary), Nagel's Marimba, The Laziest River, Palm Springs Life, Landing on Water, Bay Of Pigs (Detail)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Rough Trade Essential Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка

Kaputt — его последнее творение: роскошный, лирический, революционный шедевр, который можно поставить в один ряд с лучшими работами Sade, Scritti Politti, Simply Red и Steely Dan. В качестве более современного ориентира можно рассматривать его как печального, мистического родственника плавного опуса GAYNGS — Relayted. Эти сложные песни были с любовью созданы большим студийным ансамблем преданных своему делу музыкантов; в гастрольных поездках им даётся новая жизнь благодаря группе из восьми человек, которая в этом году впервые посетит европейские берега



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Destroyer - Kaputt (0656605134611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605134611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Destroyer
Альбом (сингл)
Kaputt
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Chinatown, Blue Eyes, Savage Night At The Opera, Suicide Demo For Kara Walker, Poor In Love, Kaputt, Downtown, Song For America, Prelude (Estuary), Nagel's Marimba, The Laziest River, Palm Springs Life, Landing on Water, Bay Of Pigs (Detail)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Rough Trade Essential Edition
Страна производитель
США
Описание
Kaputt — его последнее творение: роскошный, лирический, революционный шедевр, который можно поставить в один ряд с лучшими работами Sade, Scritti Politti, Simply Red и Steely Dan. В качестве более современного ориентира можно рассматривать его как печального, мистического родственника плавного опуса GAYNGS — Relayted. Эти сложные песни были с любовью созданы большим студийным ансамблем преданных своему делу музыкантов; в гастрольных поездках им даётся новая жизнь благодаря группе из восьми человек, которая в этом году впервые посетит европейские берега


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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