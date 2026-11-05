Телевизор 43" 43S5Q HISENSE
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 170 руб.
В наличии
Код товара: 754645
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
38 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
8.4
Описание товара Телевизор 43" 43S5Q HISENSE
Телевизор 43" 43S5Q HISENSE
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 36 490 руб.9123 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 36 630 руб.9158 руб. в СплитТелевизор Samsung 50" UE50U8000FUXRU черный
-
В наличииЦена 36 870 руб.9218 руб. в СплитТелевизор TCL 43A400 Pro 43"
-
В наличииЦена 37 070 руб.9268 руб. в СплитТелевизор LG NANO 50" 4K UHD AI 50NU900B6LA.ARU
-
В наличииЦена 38 180 руб.9545 руб. в СплитТелевизор Яндекс ТВ Станция Бейсик 50" QLED (YNDX-00079B)
-
В наличииЦена 38 470 руб.9618 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 38 990 руб.9748 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 39 310 руб.9828 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50M1EHAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultra...
-
В наличииЦена 39 960 руб.9990 руб. в СплитТелевизор LED Vitek 55" VT-55UBS410 Google TV Frameless черный/ч...
-
В наличииЦена 40 000 руб.10000 руб. в СплитЯндекс ТВ Станция Бейсик 50“
-
В наличииЦена 40 100 руб.10025 руб. в СплитТелевизор Samsung QE32LS03CBUXRU 32" QLED The Frame FULL HD черн...
-
В наличииЦена 40 160 руб.10040 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
Телевизор 43" 43S5Q HISENSE
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор 43" 43S5Q HISENSE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 38170 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор 43" 43S5Q HISENSE